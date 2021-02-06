Хорхе Сампаоли может возглавить «Марсель»
Как сообщает «АS», новым рулевым французского клуба «Марсель» может стать бывший наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. На этом посту 60-летний специалист заменит Андре Виллаш-Боаша, который покинул клуб 2 февраля.
По информации источника, «бело-голубые» уже договорились о сотрудничестве с Сампаоли, который в настоящее время возглавляет «Атлетико Минейро». Однако, сначала опытный аргентинец хочет завершить работу в Бразилии. До конца розыгрыша местной Серии А его команде предстоит провести еще четыре поединка. Следовательно, Хорхе окажется на «Велодроме» только после 26 февраля.
Другие французские медиа сообщают, что на карандаше у руководства «Олимпика» есть еще два варианта – Маурицио Сарри и Рафа Бенитес. Стоит отметить, что оба коуча находятся без работы.
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