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Хорхе Сампаоли может возглавить «Марсель»

Дата публикации: 06-02-2021

Хорхе Сампаоли может возглавить «Марсель»

Как сообщает «АS», новым рулевым французского клуба «Марсель» может стать бывший наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. На этом посту 60-летний специалист заменит Андре Виллаш-Боаша, который покинул клуб 2 февраля.

По информации источника, «бело-голубые» уже договорились о сотрудничестве с Сампаоли, который в настоящее время возглавляет «Атлетико Минейро». Однако, сначала опытный аргентинец хочет завершить работу в Бразилии. До конца розыгрыша местной Серии А его команде предстоит провести еще четыре поединка. Следовательно, Хорхе окажется на «Велодроме» только после 26 февраля.

Другие французские медиа сообщают, что на карандаше у руководства «Олимпика» есть еще два варианта – Маурицио Сарри и Рафа Бенитес. Стоит отметить, что оба коуча находятся без работы.

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