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«Челси» заинтересовался защитником «Баварии» Зюле

Дата публикации: 06-02-2021

«Челси» заинтересовался защитником «Баварии» Зюле

Основной защитник «Баварии» Никлас Зюле может сменить прописку в следующее трансферное окно. Об этом пишет авторитетный журналист Кристиан Фальк.

По его словам, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель. Он также отметил, что в шорт-лист немецкого специалиста входит одноклубник Никласа Давид Алаба, а также центрбек «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано.

Напомним, Зюле перебрался в Мюнхен летом 2017 года, перейдя из «Хоффенхайма» за 20 млн евро. В составе «красных» он провел 120 официальных матчей, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.

«Бавария», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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