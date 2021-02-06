«Челси» заинтересовался защитником «Баварии» Зюле
Дата публикации: 06-02-2021
Основной защитник «Баварии» Никлас Зюле может сменить прописку в следующее трансферное окно. Об этом пишет авторитетный журналист Кристиан Фальк.
По его словам, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель. Он также отметил, что в шорт-лист немецкого специалиста входит одноклубник Никласа Давид Алаба, а также центрбек «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано.
Напомним, Зюле перебрался в Мюнхен летом 2017 года, перейдя из «Хоффенхайма» за 20 млн евро. В составе «красных» он провел 120 официальных матчей, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.
«Бавария», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
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