«Челси» заинтересовался защитником «Баварии» Зюле

Дата публикации: 06-02-2021

Основной защитник «Баварии» Никлас Зюле может сменить прописку в следующее трансферное окно. Об этом пишет авторитетный журналист Кристиан Фальк.



По его словам, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель. Он также отметил, что в шорт-лист немецкого специалиста входит одноклубник Никласа Давид Алаба, а также центрбек «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано.



Напомним, Зюле перебрался в Мюнхен летом 2017 года, перейдя из «Хоффенхайма» за 20 млн евро. В составе «красных» он провел 120 официальных матчей, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.



«Бавария», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.