«Интер» готов летом продать Перишича по сниженной цене

Дата публикации: 06-02-2021

Миланский «Интернационале» намерен расстаться с хавбеком Иваном Перишичем после завершения нынешнего сезона.



Так, издание «La Gazzetta dello Sport» утверждает, что руководство «нерадзурри» уже даже повесило ценник на 32-летнего хорвата. Если всего полгода назад за него просили 20 000 000 евро, то следующим летом «Интер» попытается продать своего игрока по сниженной цене – за € 10 миллионов. Все дело в том, что действующий трудовой договор левого полузащитника с итальянским грандом рассчитан до 30.06.2022. То есть предстоящее летнее трансферное окно будет самым подходящим моментом для того, чтобы выручить за Перишича приличные деньги.



Напомним, в 2015 году «Интер» приобрёл Ивана у «Вольфсбурга» за 19 000 000 евро. До этого хавбек успел проиграть за такие клубы как «Боруссия» Дортмунд и «Брюгге». Сезон 2019/20 представитель сборной Хорватии провёл в аренде в «Баварии», с которой ему удалось завоевать требл, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов УЕФА.



Ожидается, что вместе с Перишичем стены «Джузеппе Меацца» покинет серб Александар Коларов.