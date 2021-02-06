«Интер» готов летом продать Перишича по сниженной цене
Миланский «Интернационале» намерен расстаться с хавбеком Иваном Перишичем после завершения нынешнего сезона.
Так, издание «La Gazzetta dello Sport» утверждает, что руководство «нерадзурри» уже даже повесило ценник на 32-летнего хорвата. Если всего полгода назад за него просили 20 000 000 евро, то следующим летом «Интер» попытается продать своего игрока по сниженной цене – за € 10 миллионов. Все дело в том, что действующий трудовой договор левого полузащитника с итальянским грандом рассчитан до 30.06.2022. То есть предстоящее летнее трансферное окно будет самым подходящим моментом для того, чтобы выручить за Перишича приличные деньги.
Напомним, в 2015 году «Интер» приобрёл Ивана у «Вольфсбурга» за 19 000 000 евро. До этого хавбек успел проиграть за такие клубы как «Боруссия» Дортмунд и «Брюгге». Сезон 2019/20 представитель сборной Хорватии провёл в аренде в «Баварии», с которой ему удалось завоевать требл, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов УЕФА.
Ожидается, что вместе с Перишичем стены «Джузеппе Меацца» покинет серб Александар Коларов.
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