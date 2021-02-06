  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Онана отстранен на год от футбола из-за допинга

Дата публикации: 06-02-2021

Онана отстранен на год от футбола из-за допинга

Амстердамский «Аякс» сообщил, что УЕФА дисквалифицировал Андре Онану. Из-за нарушения антидопинговых правил страж ворот сборной Камеруна не сможет играть следующие 12 месяцев. В допинг-пробе футболиста, взятой 30 октября, было найдено запрещенное вещество – фуросемид.

Как поясняет пресс-служба «Аякса», Онана почувствовал себя плохо утром 30 октября, поэтому решил принять обезболивающее. Однако он по ошибке выпил лекарство, прописанное его супруге.

В ответ на это в УЕФА заявили, что игрок обязан постоянно следить за препаратами, которые он принимает, поэтому бессознательное употребление запрещенного вещества не освобождает его от ответственности. «Аякс» и «Онана» уже готовят апелляцию в CAS.

«Произошедшее стало огромным потрясением не только для самого Онаны, но и для всего клуба. Андре – наш лучший вратарь, который на протяжении многолетних выступлений доказал свою ценность для «Аякса». Мы очень надеемся на условное наказание или отстранение на срок менее двенадцати месяцев, поскольку использование этого препарата, вероятно, не было направлено на усиление работоспособности организма», – сказал управляющий директор амстердамцев Эдвин ван дер Сар.

24-летний Онана перешел в «Аякс» из «Барселоны» в 2015 году. Он был его основным вратарем с начала сезона 2016/2017.

Похожие новости:

  • Барселона интересуется вратарем Аякса
    Барселона интересуется вратарем Аякса
                        По информации, которую предоставляют испанские спортивные источники,...
  • Аякс согласовал контракт с голкипером Барселоны
    Аякс согласовал контракт с голкипером Барселоны
    Амстердамский гранд переманил к себе перспективного стража ворот каталонской «Барселоны». Андре Онана, 18-летний камерунский голкипер, договорился с...
  • Еременко дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина
    Еременко дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина
    Финский представитель ЦСКА (Москва) Р. Ерёменко длительное время не сможет играть в футбол из-за употребления наркотических средств. После встречи с...
  • УЕФА на месяц дисквалифицировал Еременко
    УЕФА на месяц дисквалифицировал Еременко
    Игрок ЦСКА и национальной финской команды пренебрёг футбольными правилами, из-за чего теперь будет отстранён от игры на один месяц. По данным...
  • Ман Юнайтед интересуется форвардом Аякса
    Ман Юнайтед интересуется форвардом Аякса
    Талантливый форвард «Аякса» К. Долберг заинтересовал скаутскую службу «Ман Юнайтед». Sky Sports сообщил о том, что 19-летний...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close