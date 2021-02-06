Онана отстранен на год от футбола из-за допинга

Дата публикации: 06-02-2021

Амстердамский «Аякс» сообщил, что УЕФА дисквалифицировал Андре Онану. Из-за нарушения антидопинговых правил страж ворот сборной Камеруна не сможет играть следующие 12 месяцев. В допинг-пробе футболиста, взятой 30 октября, было найдено запрещенное вещество – фуросемид.



Как поясняет пресс-служба «Аякса», Онана почувствовал себя плохо утром 30 октября, поэтому решил принять обезболивающее. Однако он по ошибке выпил лекарство, прописанное его супруге.



В ответ на это в УЕФА заявили, что игрок обязан постоянно следить за препаратами, которые он принимает, поэтому бессознательное употребление запрещенного вещества не освобождает его от ответственности. «Аякс» и «Онана» уже готовят апелляцию в CAS.



«Произошедшее стало огромным потрясением не только для самого Онаны, но и для всего клуба. Андре – наш лучший вратарь, который на протяжении многолетних выступлений доказал свою ценность для «Аякса». Мы очень надеемся на условное наказание или отстранение на срок менее двенадцати месяцев, поскольку использование этого препарата, вероятно, не было направлено на усиление работоспособности организма», – сказал управляющий директор амстердамцев Эдвин ван дер Сар.



24-летний Онана перешел в «Аякс» из «Барселоны» в 2015 году. Он был его основным вратарем с начала сезона 2016/2017.