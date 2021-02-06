Швед жалеет, что перешел в «Селтик»

Дата публикации: 06-02-2021

Вингер «Селтика» Марьян Швед, на данном этапе своей карьеры выступающий за бельгийский «Мехелен» на правах аренды, поведал, что сожалеет о переезде Шотландию.



«Помимо «Селтика» у меня был еще один хороший вариант – «Гент». Помню, они сделали очень выгодное предложение, даже лучше, чем «кельты». Поговорил с агентом, он посоветовал сделать выбор в пользу шотландского гранда. Сейчас я понимаю, что принял неверное решение. Однако уже ничего не изменить.



Кроме того, 23-летний украинский футболист рассказал о проблемах с дисциплиной, и о желании стать игроком «Мехелена» на полноценной основе.



«Да, стоит признать, на первых порах я не тренировался в полную силу, за что неоднократно получал от тренера. Конечно, то, что он говорил обо в интервью сначала немного задевало, но потом я сделал соответствующие выводы. Нет никакой обиды, я прекрасно понимаю, что это полностью моя вина. В клубе делали все, чтобы я как можно быстрее адаптировался на новом месте, а я не отвечал взаимностью.



Думаю, я бы хотел остаться здесь. Хочу помочь своей нынешней команде забраться повыше в турнирной таблице, но пока слишком рано думать о будущем. Хотя опять же, если мне скажут, что такая сделка возможна, то я ничего не исключаю», – приводит слова экс-игрока львовских «Карпат» таблоид «Daily Record».



В сезоне 2020/21 Марьян был задействован в 12 поединках во всех турнирах. В них он отличился 4 голами и 1 ассистом.