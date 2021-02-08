«Астон Вилла» предложит Грилишу новый контракт
Дата публикации: 08-02-2021
«Астон Вилла» стремится сохранить в команде Джека Грилиша, интерес к которому проявляют сильнейшие клубы Англии, о чём информирует 90min.com.
По данным источника, лондонский клуб намерен предложить своему капитану новый контракт на улучшенных условиях, и это при том, что в сентябре прошлого года 25-летний футболист поставил подпись под 5-летним соглашением со «львами». Сейчас его недельная заработная плата составляет 120 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что «Астон Вилла» готова платить Джеку 200 000 фунтов за семь дней.
В текущем сезоне на счету Грилиша 6 забитых мячей и 12 ассистов в 22 встречах Премьер-лиги.
Известный интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает рыночную стоимость вингера в € 50 млн.
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