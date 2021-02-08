Фернандиньо может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» в качестве тренера
Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо может повесить бутсы на гвоздь и начать тренерскую карьеру. По словам Родригу Каетану, спортивного директора бразильского клуба «Атлетико Минейро», его соотечественник получил предложение от руководства «горожан» войти в штаб Пепа Гвардиолы.
«Мы следим за Фернандиньо, ведь его контракт с «Ман Сити» подходит к концу. Однако на сколько мне известно, теперь у него есть повод, чтобы задержаться на «Этихад Стэдиум», став ассистентом Пепа Гвардиолы», - сказал Каетану в интервью Goal.com.
Напомним, 35-летний хавбек оказался в Манчестере в 2013 году, перейдя из «Шахтёра» (Донецк) за 40 млн евро. С тех пор он поучаствовал в 333 официальных матчах, в которых забил 24 гола и отдал 28 результативных передач.
Его нынешнее трудовое соглашение с англичанами рассчитано до 30 июня. Ранее сам футболист заявлял, что это его последний сезон в футболке «МС».
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