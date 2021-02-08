Дортмундская «Боруссия» не продаст Холанда в случае непопадания в Лигу чемпионов
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который с 2020 года защищает цвета «Боруссии» Дортмунд, продолжит выступать за немецкий клуб даже если по итогам сезона 2020/21 «шмели» останутся без путевки в Лигу чемпионов. Об этом в «Twitter» написал журналист «Sport1» Патрик Бергер.
Напомним, что после 20 сыгранных туров Бундеслиги подопечные Эдина Терзича располагаются на шестом месте в турнирной таблице с 32 очками в активе.
В пятницу, 5 февраля в британской прессе появились слухи о том, что «Ман Сити» попытается приобрести 20-летнего центрфорварда следующим летом. Трансферная стоимость талантливого норвежца оценивается в 100 000 000 евро.
По сведениям источника, в Дортмунде готовы к расставанию с Джейдоном Санчо, интерес к которому приписывают в основном английским грандам. Однако он уточнил, что финансовые проблемы «Боруссии», возникшие на фоне пандемии коронавируса, точно никак не повлияют на будущее Холанда.
В текущей кампании Эрлинг сыграл 22 поединка за «Боруссию» во всех клубных соревнованиях, отметившись 22 взятиями ворот соперников, а также 6 голевыми передачами.
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