Дортмундская «Боруссия» не продаст Холанда в случае непопадания в Лигу чемпионов

Дата публикации: 08-02-2021

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который с 2020 года защищает цвета «Боруссии» Дортмунд, продолжит выступать за немецкий клуб даже если по итогам сезона 2020/21 «шмели» останутся без путевки в Лигу чемпионов. Об этом в «Twitter» написал журналист «Sport1» Патрик Бергер.



Напомним, что после 20 сыгранных туров Бундеслиги подопечные Эдина Терзича располагаются на шестом месте в турнирной таблице с 32 очками в активе.



В пятницу, 5 февраля в британской прессе появились слухи о том, что «Ман Сити» попытается приобрести 20-летнего центрфорварда следующим летом. Трансферная стоимость талантливого норвежца оценивается в 100 000 000 евро.



По сведениям источника, в Дортмунде готовы к расставанию с Джейдоном Санчо, интерес к которому приписывают в основном английским грандам. Однако он уточнил, что финансовые проблемы «Боруссии», возникшие на фоне пандемии коронавируса, точно никак не повлияют на будущее Холанда.



В текущей кампании Эрлинг сыграл 22 поединка за «Боруссию» во всех клубных соревнованиях, отметившись 22 взятиями ворот соперников, а также 6 голевыми передачами.