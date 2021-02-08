Баллак поделился мнением о проблемах Вернера в «Челси»
Экс-хавбек сборной Германии Михаэль Баллак, который в прошлом также выступавший в Англии за «Челси», высказался о карьере своего соотечественника Тимо Вернера в лондонском клубе.
«Мне кажется, Тимо начал в Англии довольно неплохо. Однако видно, что сейчас ему не хватает уверенности. Такое происходит, когда нападающий забивает мало голов. Конечно, в АПЛ ему приходится намного сложнее, чем в Бундеслиге. Тут совсем другой футбол. Обычно «Челси» много владеет мячом, доминирует над соперником, а с приходом Тухеля все это станет еще более ярко выраженным. В «Лейпциге» же Тимо играл иначе, там у него было больше свободы, пространства. Думаю, ему надо менять стиль игры, тогда придут и голы», - цитирует Баллака издание «Bild».
Напомним, в июле 2020 года «Челси» выкупил права на бомбардира у «РБ Лейпциг» за 53 000 000 евро. За отрезок проведенный на Туманном Альбионе немец вышел на поле 30 раз, оформив 9 голов и 7 результативных передач. Свой последний мяч Вернер забил 10 января – Кубок Англии против «Моркэм».
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