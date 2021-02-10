Основной голкипер «Лацио» может перейти в «Боруссию» Д

Дата публикации: 10-02-2021

Страж ворот римского «Лацио» Томас Стракоша привлёк внимание немецкого гранда. По информации «Sky Germany», 25-летний албанец летом может перейти в «Боруссию» из Дортмунда.



Сам игрок прокомментировал слухи следующим образом:



«Разумеется, мне приятно, что мной интересуется такой большой клуб. У «Дортмунда» очень молодая и амбициозная команда, великолепный стадион с особенной атмосферой. Мало кто отказался бы от такого трансфера, и я не исключение».



До недавнего времени «шмели» рассматривали вариант с покупкой вратаря «Аякса» и сборной Камеруна Андре Онаны. Однако им пришлось переключиться на другие варианты после того, как он был дисквалифицирован на 12 месяцев из-за допинга.



Портал «Transfermarkt» оценивает рыночную стоимость Томаса, чей контракт с «бьянкочелести» рассчитан до 30.06.2022, в 20 000 000 евро.