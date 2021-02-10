Основной голкипер «Лацио» может перейти в «Боруссию» Д
Страж ворот римского «Лацио» Томас Стракоша привлёк внимание немецкого гранда. По информации «Sky Germany», 25-летний албанец летом может перейти в «Боруссию» из Дортмунда.
Сам игрок прокомментировал слухи следующим образом:
«Разумеется, мне приятно, что мной интересуется такой большой клуб. У «Дортмунда» очень молодая и амбициозная команда, великолепный стадион с особенной атмосферой. Мало кто отказался бы от такого трансфера, и я не исключение».
До недавнего времени «шмели» рассматривали вариант с покупкой вратаря «Аякса» и сборной Камеруна Андре Онаны. Однако им пришлось переключиться на другие варианты после того, как он был дисквалифицирован на 12 месяцев из-за допинга.
Портал «Transfermarkt» оценивает рыночную стоимость Томаса, чей контракт с «бьянкочелести» рассчитан до 30.06.2022, в 20 000 000 евро.
Похожие новости:
Английские клубы нацелились на голкипера «Лацио» Томаса Стракошу, передаёт «Il Tempo». Сообщается, что 24-летний страж ворот...
Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Томас Менье не собирается продлевать контракт с французским грандом, чтобы получить статус свободного...
Мегаталанта «Аякса» Брайана Бробби, по всей видимости, ждёт повышение. Согласно сведениям «Bild», нидерландский футболист, чей договор с «божьими...
Новый тренер «Челси» Томас Тухель определился с планами на будущее трансферное окно, пишет «Daily Mail». Издание сообщает, что приоритетной покупкой...
«Манчестер Юнайтед» рискует потерять своего молодого футболиста. Как сообщает «Calciomercato», 19-летний Тахит Чонг отказался...