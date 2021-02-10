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«Бенфика» интересуется Хюсаем

Дата публикации: 10-02-2021

«Бенфика» интересуется Хюсаем

Лиссабонская «Бенфика» положила глаз на капитана сборной Албании Эльсеида Хюсая. Об этом пишет «Tuttomercatoweb».

Крайний защитник, на клубном уровне представляющий «Наполи», хочет сменить прописку в межсезонье. Его соглашение с командой Дженнаро Гаттузо действует до конца сезона 2020/21, поэтому он скорее всего покинет Неаполь на свободном трансфере.

Издание уверяет, что «Бенфика» уже вышла на игрока и его агента с предложением обсудить условия возможного сотрудничества.

За португальский клуб Хюсай выступает с августа 2015-го года. С тех пор он сыграл в 208 матчах, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Ранее албанец защищал цвета другого итальянского коллектива – «Эмполи».

В 20 поединках Серии А «Наполи» набрал 37 баллов и занимает шестую строчку в турнирной таблице. У лидера соревнования «Милана» 21 матч и 49 очков.

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