«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Упамекано

Дата публикации: 10-02-2021

Одним претендентом на центрбека «Лейпцига» Дайо Упамекано стало меньше.



Судя по всему, 22-летний игрок не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает авторитетный журналист Кристиан Фальк, боссы «красных дьяволов» вычеркнули фамилию футболиста из списка потенциальных приобретений, так как больше не верят в то, что им удастся заполучить талантливого француза.



Как известно, помимо «Юнайтед» борьбу за Дайотшанкуля ведут такие клубы как «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль». Однако, по словам источника, сам футболист не горит желанием покидать уже хорошо знакомую ему Бундеслигу и по этой причине склоняется к переезду на «Альянц Арену», где свои домашние игры проводит мюнхенская «Бавария».



Сайт Transfermarkt.de оценивает стоимость Упамекано в € 60 000 000. Ранее немецкие СМИ сообщали, что в договоре защитника с «быками» есть пункт об отступных, равных 42 миллионам евро.