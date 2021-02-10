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«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Упамекано

Дата публикации: 10-02-2021

«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Упамекано

Одним претендентом на центрбека «Лейпцига» Дайо Упамекано стало меньше.

Судя по всему, 22-летний игрок не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает авторитетный журналист Кристиан Фальк, боссы «красных дьяволов» вычеркнули фамилию футболиста из списка потенциальных приобретений, так как больше не верят в то, что им удастся заполучить талантливого француза.

Как известно, помимо «Юнайтед» борьбу за Дайотшанкуля ведут такие клубы как «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль». Однако, по словам источника, сам футболист не горит желанием покидать уже хорошо знакомую ему Бундеслигу и по этой причине склоняется к переезду на «Альянц Арену», где свои домашние игры проводит мюнхенская «Бавария».

Сайт Transfermarkt.de оценивает стоимость Упамекано в € 60 000 000. Ранее немецкие СМИ сообщали, что в договоре защитника с «быками» есть пункт об отступных, равных 42 миллионам евро.

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