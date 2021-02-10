Источник: Рафинья – цель №1 для «Ливерпуля» на летнее ТО

Дата публикации: 10-02-2021

По данным «France Football», правый вингер «Лидс Юнайтед» Рафаэль Диас Беллоли, более известный как Рафинья, является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля» на следующее трансфертное окно.



Напомним, 24-летний футболист играет в «Лидсе» с октября 2020 года, когда английский клуб купил его у французского «Ренна» почти за 20 миллионов евро. Благодаря своему техническому оснащению бразилец достаточно быстро стал одним из ключевых игроков команды Марсело Бьелсы.



С начала сезона он поучаствовал в 17 встречах Премьер-лиги, в которых отличился 4 голами и 4 результативными передачами. По состоянию на сегодняшний день рыночная стоимость Рафиньи оценивается в 18 000 000 евро. Его контракт с «павлинами» актуален до 30 июня 2024 года.