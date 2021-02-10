  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Источник: Рафинья – цель №1 для «Ливерпуля» на летнее ТО

Дата публикации: 10-02-2021

Источник: Рафинья – цель №1 для «Ливерпуля» на летнее ТО

По данным «France Football», правый вингер «Лидс Юнайтед» Рафаэль Диас Беллоли, более известный как Рафинья, является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля» на следующее трансфертное окно.

Напомним, 24-летний футболист играет в «Лидсе» с октября 2020 года, когда английский клуб купил его у французского «Ренна» почти за 20 миллионов евро. Благодаря своему техническому оснащению бразилец достаточно быстро стал одним из ключевых игроков команды Марсело Бьелсы.

С начала сезона он поучаствовал в 17 встречах Премьер-лиги, в которых отличился 4 голами и 4 результативными передачами. По состоянию на сегодняшний день рыночная стоимость Рафиньи оценивается в 18 000 000 евро. Его контракт с «павлинами» актуален до 30 июня 2024 года.

Похожие новости:

  • Источник: Сон продлит контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года
    Источник: Сон продлит контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года
    «Тоттенхэм Хотспур» близок к тому, чтобы подписать контракт с одним из своих ключевых игроков. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил журналист...
  • Кейн является трансферной целью «Манчестер Сити»
    Кейн является трансферной целью «Манчестер Сити»
    Главный тренер «Манчестера Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб выкупил контракт форварда Гарри Кейна, ныне выступающего за...
  • Де Брейне согласовал новый контракт с «Ман Сити»
    Де Брейне согласовал новый контракт с «Ман Сити»
    «Манчестер Сити» договорился о дальнейшем сотрудничестве с полузащитником сборной Бельгии Кевином Де Брейне, о чем информирует источник...
  • Источник: Зюле мечтает о переходе в «Манчестер Юнайтед»
    Источник: Зюле мечтает о переходе в «Манчестер Юнайтед»
    Защитник «Баварии» Никлас Зюле заявил о желании стать игроком английского «Манчестера Юнайтед». Источником данной информации...
  • «Рома» рассматривает защитников «Барселоны» и «Ливерпуля» на замену Смоллингу
    «Рома» рассматривает защитников «Барселоны» и «Ливерпуля» на замену Смоллингу
    Руководство «Ромы» намерено найти защитника на замену Крису Смоллингу, проводящему этот сезон в Риме на правах аренды из «Манчестер...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close