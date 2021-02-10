«Реал» продаст Варана летом, если не продлит с ним контракт. На игрока есть два претендента

Дата публикации: 10-02-2021

Мадридский «Реал» может расстаться с Рафаэлем Вараном по окончании текущего сезона, сообщает «Marca».



Напомним, футболист сборной Франции был куплен действующим чемпионом Испании у «Ленса» за 10 миллионов евро в июле 2011 года. На протяжении многих сезонов центральный защитник является одним из ведущих игроков команды, которую ныне возглавляет Зинедин Зидан.



Трудовой договор 27-летнего игрока со «сливочными» истекает в конце июня 2022 года, но все идёт к тому, что он может покинуть «Сантьяго Бернабеу» раньше намеченного срока. По данным источника, руководство «Реала» осталось разочаровано поведением Варана, который уже неоднократно отказывал клубу в переговорах о новом контракте.



Отмечается, что если в ближайшие месяцы ситуация не изменится, то Рафаэль окажется на трансферном рынке. Президент мадридцев Флорентино Перес надеется выручить за именитого французского игрока порядка 60-70 млн евро.



За событиями вокруг защитника пристально следят представители «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». В сезоне 2020/2021 Варан сыграл 27 матчей во всех турнирах и забил в них два гола.