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Тайсон готов получать в «Интернасьонале» меньше на 40%, чем в «Шахтере»

Дата публикации: 10-02-2021

Тайсон готов получать в «Интернасьонале» меньше на 40%, чем в «Шахтере»

Вингер донецкого «Шахтёра» Тайсон все еще не договорился с «Интернасьоналем» о переходе. Согласно сведениям GDH, камнем преткновения является слишком высокая заработная плата футболиста. При этом отмечается, что 33-летний игрок готов пойти на уступки клубу, чьим воспитанником он является, и который в своего время дал ему путевку в европейский футбол.

Тайсон согласился снизить свою зарплату более чем на 40% по сравнению с тем, что он получает в Украине. Однако и этого оказалось недостаточно, чтобы «колорадос» смогли взять на себя обязательства перед игроком, поэтому переговоры продолжаются.

Ранее фланговый полузащитник отклонил предложения из Китая, ОАЭ и России. Об этом сообщалось на страницах «Globo Esporte».

Первым клубом Тайсона в Европе был харьковский «Металлист», куда он попал в далёком 2010 году. Затем, 2013 году одарённый бразильский исполнитель перебрался в стан «горняков». Сумма сделки составила 15 млн евро. Его контрактное соглашение с «Шахтёром» в силе до конца июня, а это значит, что уже 1 июля он окажется в списке свободных агентов.

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