Лионель Месси проводит 900-й матч в карьере
Дата публикации: 10-02-2021
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проводит 900-й матч в профессиональной карьере.
Встреча полуфинала Кубка Испании с «Севильей», на которую аргентинец вышел в стартовом составе стала для него 758-й в составе каталонцев. Также на счету Месси 142 матча за сборную Аргентины.
Всего за 900 встреч форвард забил 722 мяча и отметился 336 голевыми передачами. Напомним, что Месси играет в системы «Барселоны» с 2000 года.
Его соглашение с сине-гранатовыми истекает предстоящим летом.
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