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Лионель Месси проводит 900-й матч в карьере

Дата публикации: 10-02-2021

Месси 

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проводит 900-й матч в профессиональной карьере.

Встреча полуфинала Кубка Испании с «Севильей», на которую аргентинец вышел в стартовом составе стала для него 758-й в составе каталонцев. Также на счету Месси 142 матча за сборную Аргентины.

Всего за 900 встреч форвард забил 722 мяча и отметился 336 голевыми передачами. Напомним, что Месси играет в системы «Барселоны» с 2000 года.

Его соглашение с сине-гранатовыми истекает предстоящим летом.

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