Дайо Упамекано стал главной трансферной целью «Баварии»
Дата публикации: 11-02-2021
Защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано стал главной трансферной целью «Баварии». Мюнхенский клуб намерен выплатить за 22-летнего француза 42,5 миллиона евро отступных.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, за ситуацией с Упамекано также следят «Челси» и «Ливерпуль». В это же время интерес «ПСЖ» в отношении защитника поутих.
Стоит отметить, что в конце января стало известно, что представители «Баварии» уже связались с агентами Дайо по поводу перехода.
В текущем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 19 матчей и забил один мяч.
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