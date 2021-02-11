Дата публикации: 11-02-2021

Защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано стал главной трансферной целью «Баварии». Мюнхенский клуб намерен выплатить за 22-летнего француза 42,5 миллиона евро отступных.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, за ситуацией с Упамекано также следят «Челси» и «Ливерпуль». В это же время интерес «ПСЖ» в отношении защитника поутих.

Стоит отметить, что в конце января стало известно, что представители «Баварии» уже связались с агентами Дайо по поводу перехода.

В текущем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 19 матчей и забил один мяч.