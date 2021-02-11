Раймона Доменека уволили из «Нанта» спустя полтора месяца
Дата публикации: 11-02-2021
Главный тренер «Нанта» Раймон Доменек уволен с поста главного тренера клуба.
Как сообщает The 42, специалиста уволили после поражения от «Ланса» (2:4) в 1/32 финала Кубка Франции. 69-летний Доменек работает в клубе с конца декабря прошлого года.
Под его руководством «Нант» провел восемь игр и не одержал ни одной победы. Ранее бывший главный тренер французской сборной работал также с «Лионом».
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