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«Милану» нужны Бензема и Диас

Дата публикации: 16-02-2021

«Милану» нужны Бензема и Диас

Итальянский клуб уже строит планы на будущее трансферное окно, чтобы как следует укрепить состав под Лигу чемпионов.

Как стало известно «Calciomercato», летом «Милан» предложит большую сделку мадридскому «Реалу». Его целью станут сразу два игрока «сливочных» – центрфорвард Карим Бензема и атакующий хавбек Браим Диас. Оба футболиста могут быть обменены на опорника Исмаэля Беннасера, давно входящего в шорт-лист Зинедина Зидана.

Отметим, что на данный момент Диас играет за «Милан» на правах аренды. Сайт Transfermarkt.de оценивает 21-летнего испанца в 14 000 000 евро. 33-летний Бензема стоит порядка 25 млн, но тут надо учитывать, что его контракт с мадридцами истекает уже в следующем году. Что касается Бенассера, его ценник находится на отметке € 40 миллионов.

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