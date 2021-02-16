«Реал», «Барселона» и «МЮ» интересуются Кунде
Жюль Кунде из «Севильи» может сменить клубную прописку. На 22-летнего француза претендуют «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Об это пишет «The Sun».
По информации источника, испанский гранд рассматривает кандидатуру Жюля в качестве замены замену одному из своих защитников – Серхио Рамосу или Рафаэль Варану. «Сливочные» хотели продлить действующие контракты с обоими игроками, но с этим у них возникли трудности. По слухам, Рамос ведет переговоры с «ПСЖ».
«Барса» же хочет подписать Кунде на замену 34-летнему ветерану Жерару Пике.
Рулевой «Ман Юнайтед» Сульшер хочет видеть француза на «Олд Траффорд» в паре с Гарри Магуайром.
В нынешнем розыгрыше Примеры на счету центрбека 19 матчей и 1 голевая передача. Эксперты «Transfermarkt» оценивают футболиста в 50 миллионов евро.
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