«Реал», «Барселона» и «МЮ» интересуются Кунде

Дата публикации: 16-02-2021

Жюль Кунде из «Севильи» может сменить клубную прописку. На 22-летнего француза претендуют «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Об это пишет «The Sun».



По информации источника, испанский гранд рассматривает кандидатуру Жюля в качестве замены замену одному из своих защитников – Серхио Рамосу или Рафаэль Варану. «Сливочные» хотели продлить действующие контракты с обоими игроками, но с этим у них возникли трудности. По слухам, Рамос ведет переговоры с «ПСЖ».



«Барса» же хочет подписать Кунде на замену 34-летнему ветерану Жерару Пике.



Рулевой «Ман Юнайтед» Сульшер хочет видеть француза на «Олд Траффорд» в паре с Гарри Магуайром.



В нынешнем розыгрыше Примеры на счету центрбека 19 матчей и 1 голевая передача. Эксперты «Transfermarkt» оценивают футболиста в 50 миллионов евро.