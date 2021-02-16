СМИ: «ПСЖ» придётся пожертвовать Мбаппе ради Месси

Дата публикации: 16-02-2021

Действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» по-прежнему мечтает о приглашении в свои ряды звезды «Барселоны» Лео Месси.



Так, издание «L’Equipe» утверждает, что парижане попытаются заполучить аргентинца в будущее межсезонье. В случае успеха «красно-синие», скорее всего, выставят на трансфер одного из ключевых игроков. Речь идёт о Килиане Мбаппе. Продав своего соотечественника, «ПСЖ» существенно сократит зарплатную ведомость, что позволит клубу обеспечить необходимые условия для содержания Лионеля, чья зарплата превышает 40 000 000 евро в год.



Также отмечается, что бывший одноклубник Месси бразилец Неймар находится в постоянном контакте с 33-летним форвардом «Барсы» и пытается уговорить его принять предложение из Парижа.



Главным конкурентом «Пари Сен-Жермен» в борьбе за Лео считается «Манчестер Сити».



Напомним, трудовой договор Месси с «блаугранас» истекает 30 июня.