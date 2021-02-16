Марко Розе летом возглавит дортмундскую «Боруссию»

Дата публикации: 16-02-2021

Наставник мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе принял решение относительно своего будущего. По словам авторитетного журналиста и обозревателя Фабрицио Романо, 44-летний специалист намерен перейти на работу в «Боруссию» из Дортмунда.



Источник уверяет, что Марко уже поставил в известность своё нынешнее руководство. Ранее он провёл переговоры с боссами «шмелей», которые предложили ему занять вакантный пост в их клубе перед стартом сезона 2021/22. Напомним, в середине декабря «Боруссия» Д отправила в отставку Люсьена Фавра. На время команду принял Эдин Терзич.



«Чёрно-бело-зелёных» Розе тренирует с апреля 2019-го года. До этого он сотрудничал со швейцарским грандом «Ред Булл Зальцбург», который под его непосредственным руководством дважды становился чемпионом Австрии.