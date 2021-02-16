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«Краснодар» может приобрести Коэнтрау или Тэйлора

Дата публикации: 16-02-2021

«Краснодар» может приобрести Коэнтрау или Тэйлора

Футбольный клуб «Краснодар» спешно ищет замену Кристиану Рамиресу. Крайний защитник угодил в лазарет с повреждением крестообразных связок колена. Венесуэльский футболист уже перенёс операцию, но очевидно, что для него сезон уже завершён.

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщает, что на карандаше у «быков» есть два игрока и оба представляют зарубежные чемпионаты. Первый кандидат – 32-летний Фабиу Коэнтрау, который в своё время защищал цвета мадридского «Реала». Теперь он выступает у себя на родине за «Риу Аве». Второй – Нил Тейлор из английской «Астон Виллы», ему тоже 32 года.

Напомним, Рамирес был куплен «Краснодаром» в январе 2017 года у «Ференцвароша» за 1 500 000 евро. С тех пор 26-летний фулбек провёл 24 поединка во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 1 ассистом. Его соглашение с российским коллективом актуально до середины следующего года.

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