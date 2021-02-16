«Десна» близка к подписанию экс-защитника «Динамо» Киев
Украинский легионер близок к возвращению в УПЛ.
Левый защитник Артём Сухоцкий, права на которого принадлежат братиславскому «Словану», уже на этой неделе станет игроком черниговской «Десны». Об этом в эфире «TaToTake» поведал ведущий программы Михаил Спиваковский.
Действующий трудовой договор 28-летнего футболиста со словацким клубом рассчитан до конца сезона 2021/22, поэтому пока неясно, присоединится ли Артём к «Десне» на правах аренды, либо же это будет полноценный трансфер.
Сухоцкий является выпускником академии киевского «Динамо», однако за главную команду «бело-синих» он так и не провёл ни одного матча. До отъезда с родины отметился выступлениями в составе «Александрии» и «Зари» из Луганска. В прошлом году побывал в аренде в минском «Динамо».
По версии портала «Transfermarkt» рыночная стоимость опытного защитника оценивается в 400 000 евро.
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