Игроки «Тоттенхэма» недовольны Моуринью

Дата публикации: 17-02-2021

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью теряет поддержку со стороны игроков.



По данным «Daily Mail», в лондонском клубе назревает конфликт. Часть игроков недовольна работой португальца, считая его методы скучными и устаревшими. Отмечается, что даже те футболисты, кто был рад назначению Жозе, полностью разочаровались в нём спустя всего несколько месяцев совместного сотрудничества. Некоторые из них перестали доверять тренеру после того, как он публично раскритиковал Танги Ндомбеле и Деле Алли. Также сообщается, что наставник «шпор» не ладит с Гаретом Бэйлом.



При этом источник утверждает, руководство «Тоттенхэма» пока не собирается отправлять Моуринью в отставку, потому что в случае досрочного увольнения Жозе им придётся выплатить ему достаточно внушительную сумму компенсации. Однако если это случится, то Дэниэл Леви, президент клуба, может пригласить на тренерский мостик Брендана Роджерса или Юлиана Нагельсмана. Первый сейчас возглавляет «Лестер Сити», а второй – «РБ Лейпциг».



Напомним, «Тоттенхэм Хотспур» сыграл 23 матча в АПЛ, набрал 36 очков и занимает 9 место в турнирной таблице.