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«Милан» собирается купить Белотти, если выйдет в Лигу чемпионов

Дата публикации: 17-02-2021

«Милан» собирается купить Белотти, если выйдет в Лигу чемпионов

«Россонери» купят форварда «Торино» Андреа Белотти, если команда Стефано Пиоли сумеет добыть путёвку в следующий розыгрыш элитного еврокубка, передаёт «La Gazzetta dello Sport» со ссылкой на «Tuttosport».

Сообщается, что технический директор «Милана» Пауло Мальдини пообещал тренеру усилить состав 27-летним бомбардиром туринского клуба, но для этого Пиоли и его подопечные должны завершить сезон 2020/21, заняв не ниже четвёртого места в турнирной таблице Серии А. На данный момент команда располагается на 2-й строчке, уступая лидеру соревнованию «Интеру» лишь 1 очко.

Стоит отметить, что Белотти связан контрактными обязательствами с «Торино» до конца июня 2022 года. По ходу нынешней кампании Андреа сыграл в 21 матче чемпионата Италии. В них он забил 11 голов и отдал 6 ассистов.

Известный интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает стоимость капитана «быков» в 40 000 000 евро.

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