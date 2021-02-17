«Реал» нацелился на центрального защитника «Браги»

Дата публикации: 17-02-2021

Мадридский «Реал» положил глаз на молодого португальца Давида Карму. Источником данной информации является издание «Diario AS», которое уверяет, что действующий чемпион Испании хочет провернуть трансфер 21-летнего игрока «Браги» следующим летом.



Также отмечается, что до донца текущего сезона за выступлениями перспективного футболиста будут наблюдать сразу несколько скаутов «королевского клуба». Помимо команды Зидана предметный интерес к Карму проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Рома».



Стоит упомянуть, что «мерсисайдцы» и «волки» уже пытались заполучить центрбека этой зимой, но руководители «Браги» не решились на расставание со своим основным футболистом по среди сезона.



Согласно «Transfermarkt», по состоянию на сегодняшний день Карму оценивается в 8,5 миллиона евро.