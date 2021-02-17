«Реал» нацелился на центрального защитника «Браги»
Мадридский «Реал» положил глаз на молодого португальца Давида Карму. Источником данной информации является издание «Diario AS», которое уверяет, что действующий чемпион Испании хочет провернуть трансфер 21-летнего игрока «Браги» следующим летом.
Также отмечается, что до донца текущего сезона за выступлениями перспективного футболиста будут наблюдать сразу несколько скаутов «королевского клуба». Помимо команды Зидана предметный интерес к Карму проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Рома».
Стоит упомянуть, что «мерсисайдцы» и «волки» уже пытались заполучить центрбека этой зимой, но руководители «Браги» не решились на расставание со своим основным футболистом по среди сезона.
Согласно «Transfermarkt», по состоянию на сегодняшний день Карму оценивается в 8,5 миллиона евро.
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