  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Реал» нацелился на центрального защитника «Браги»

Дата публикации: 17-02-2021

«Реал» нацелился на центрального защитника «Браги»

Мадридский «Реал» положил глаз на молодого португальца Давида Карму. Источником данной информации является издание «Diario AS», которое уверяет, что действующий чемпион Испании хочет провернуть трансфер 21-летнего игрока «Браги» следующим летом.

Также отмечается, что до донца текущего сезона за выступлениями перспективного футболиста будут наблюдать сразу несколько скаутов «королевского клуба». Помимо команды Зидана предметный интерес к Карму проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Рома».

Стоит упомянуть, что «мерсисайдцы» и «волки» уже пытались заполучить центрбека этой зимой, но руководители «Браги» не решились на расставание со своим основным футболистом по среди сезона.

Согласно «Transfermarkt», по состоянию на сегодняшний день Карму оценивается в 8,5 миллиона евро.

Похожие новости:

  • «Манчестер Юнайтед» предложил 48 млн евро за игрока «Браги»
    «Манчестер Юнайтед» предложил 48 млн евро за игрока «Браги»
    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 48 000 000 евро за трансфер футболиста португальской «Браги». Речь идёт о защитнике...
  • Президент Браги подтвердил интерес Зенита к Силве
    Президент Браги подтвердил интерес Зенита к Силве
    Р. Силва, игрок «Браги», имеет шансы пополнить коллектив «Зенита», о чём косвенно намекнул президент португальского клуба....
  • «Ливерпуль» нацелился на игрока «Ниццы» Бразао
    «Ливерпуль» нацелился на игрока «Ниццы» Бразао
    К борьбе за одаренного вингера подключился «Ливерпуль». По сообщениям «RMC Sport», инициатива покупки 17-летнего Педро Бразао...
  • Чемпион Италии нацелился на защитника «Атлетико» Савича
    Чемпион Италии нацелился на защитника «Атлетико» Савича
    Центральный защитник сборной Черногории Стефан Савич, который на клубном уровне вступает за «Атлетико» из Мадрида, может продолжить...
  • Эвертон положил глаз на Силлессена
    Эвертон положил глаз на Силлессена
    Вратарем «Аякса» Яспером Силленсеном всерьез заинтересовался английский «Эвертон», пишет «The Liverpool Echo». В...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close