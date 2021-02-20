Абу-Ханна и Иванисеня с большой долей вероятности покинут «Зарю» летом

Дата публикации: 20-02-2021

Луганская «Заря» запланировала небольшую чистку состава. В межсезонье команду Виктора Скрипника, скорее всего, покинут сразу два игрока – центральный защитник Джоэль Абу-Ханна и опорный полузащитник Дмитрий Иванисеня, передаёт «TaToTake».



В то же время «чёрно-белые» намерены сохранить в составе Николу Василя (вратарь) и Владлена Юрченко (атакующий полузащитник). Последний пока не определился со своим будущим.



Стоит отметить, что контракты всех названных футболистов истекают 30 июня.



Пока же руководители луганчан ведут работу над погашением задолженностей по зарплате перед своими игроками. Отмечается, что выплат за декабрь и январь еще не поступало.



По ходу нынешней кампании 23-летний Ханна провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. 27-летний Иванисеня так же, как и его партнёр по команде, отыграл 18 встреч, занеся в актив 5 забитых мячей и 3 ассиста.