«Порту» купил Пепе́, отказавшего «Зениту»

Дата публикации: 20-02-2021

Футбольный клуб «Порту» завершил трансфер левого вингера «Гремио». Речь о 23-летнем Пепе́, который этой зимой мог стать игроком «Зенита», но сам футболист отказался переезжать в Россию. По слухам, «сине-бело-голубые» были готовы заплатить за бразильца порядка 20 миллионов евро.



Сообщается, что стороны заключили контракт до 2026 года, при этом в соглашение был включен пункт об отступных, равных 70 000 000 евро. К своей новой команде крайний полузащитник присоединится уже в следующее трансферное окно. По данным сайта Transfermarkt.de, эта сделка позволила «Гремио» увеличить бюджет клуба на € 15 000 000 млн.



В сезоне 2020 на счету Пепе́ 9 взятий ворот соперников и 5 голевых передач в 36 сыгранных матчах, 6 из которых пришлись на Кубок Бразилии. Кроме того, в прошлом году он поучаствовал в шести поединках в составе олимпийской сборной Бразилии, отметившись тремя голами.