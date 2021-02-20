  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Порту» купил Пепе́, отказавшего «Зениту»

Дата публикации: 20-02-2021

«Порту» купил Пепе́, отказавшего «Зениту»

Футбольный клуб «Порту» завершил трансфер левого вингера «Гремио». Речь о 23-летнем Пепе́, который этой зимой мог стать игроком «Зенита», но сам футболист отказался переезжать в Россию. По слухам, «сине-бело-голубые» были готовы заплатить за бразильца порядка 20 миллионов евро.

Сообщается, что стороны заключили контракт до 2026 года, при этом в соглашение был включен пункт об отступных, равных 70 000 000 евро. К своей новой команде крайний полузащитник присоединится уже в следующее трансферное окно. По данным сайта Transfermarkt.de, эта сделка позволила «Гремио» увеличить бюджет клуба на € 15 000 000 млн.

В сезоне 2020 на счету Пепе́ 9 взятий ворот соперников и 5 голевых передач в 36 сыгранных матчах, 6 из которых пришлись на Кубок Бразилии. Кроме того, в прошлом году он поучаствовал в шести поединках в составе олимпийской сборной Бразилии, отметившись тремя голами.

Похожие новости:

  • Шанхай Шеньхуа предлагает Зениту за Халка 55 млн евро
    Шанхай Шеньхуа предлагает Зениту за Халка 55 млн евро
    В прессе вновь появились слухи о том, что нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Живанилду Виейра де Соуза, более известный футбольному...
  • "Наполи" купил вингера ПСВ – это рекордный трансфер в истории итальянского клуба
    "Наполи" купил вингера ПСВ – это рекордный трансфер в истории итальянского клуба
    Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано продолжит карьеру в итальянской Серии А в рядах "Наполи", о чем сегодня сообщил официальный сайт неаполитанского клуба....
  • Эвертон может перейти в «Эвертон»
    Эвертон может перейти в «Эвертон»
    В поисках усиления атаки английский клуб обратил внимание на вингера «Гремио» Эвертона Соареша, сообщает «Sport Witness». По...
  • Зенит готов заплатить 3 млн евро за хавбека Вииторула
    Зенит готов заплатить 3 млн евро за хавбека Вииторула
    Полузащитник румынского клуба «Вииторул» Р. Марин своей игрой привлек внимание «Зенита», главным тренером которого на данный...
  • «Сампдория» не отпускает Гастона Рамиреса в «Гремио»
    «Сампдория» не отпускает Гастона Рамиреса в «Гремио»
    Переезд атакующего полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса из Италии в Бразилию, судя по всему, пока откладывается. Ранее стало...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close