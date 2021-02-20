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«Бавария» лишилась Толиссо из-за травмы. Игрок рискует пропустить Евро-2020

Дата публикации: 20-02-2021

«Бавария» лишилась Толиссо из-за травмы. Игрок рискует пропустить Евро-2020

Мюнхенская «Бавария» осталась без Корентена Толиссо. Согласно информации «L’Equipe», во время последнего тренировочного занятия 26-летний футболист получил серьёзную травму (разрыв сухожилия мышцы бедра) и по этой причине пропустит около трёх месяцев. В пятницу, 19 августа, хавбек был успешно прооперирован в одной из клиник Берлина.

Таким образом, существует вероятность, что игрок сборной Франции не только уже больше не сыграет в этом сезоне в футболке «Баварии», но и останется за бортом грядущего чемпионата Европы. Напомним, что его национальной команде на групповом этапе ЕВРО-2020, который из-за коронавируса был перенесён на 2021 год, будут противостоять Германия, Португалия и Венгрия.

За «роттен» Корентен выступает с лета 2017-го года, и с тех пор сыграл 94 официальных матча, в которых стал автором 18 голов и 12 ассистов. Ранее Толиссо защищал цвета «Лиона».

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