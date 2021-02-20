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«Уфа» подписала футболиста из Бурунди

Дата публикации: 20-02-2021

«Уфа» подписала футболиста из Бурунди

«Уфа», являющаяся участником РПЛ, пополнилась бурундийским футболистом.

На официальном сайте клуба появилась информация, что новичком «горожан» стал опорный хавбек Парфе Бизоза. До этого момента он выступал в первом дивизионе Норвегии за «Олесунн». Контракт 21-летнего игрока с российским коллективом рассчитан до середины 2024 года.

По данным норвежской прессы, сделка оценивается в 2 млн крон (200 тысяч евро).

Известно, что летом 2020-го «Олесунн» подписал Бизозу свободным агентом после того, как истек его трудовой договор с другим норвежским клубом – «Рёуфосс».

В сезоне 2020 молодой полузащитник был задействован тренерским штабом в 23 встречах ОБОС-лиги. В них он оформил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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