«Уфа» подписала футболиста из Бурунди

Дата публикации: 20-02-2021

«Уфа», являющаяся участником РПЛ, пополнилась бурундийским футболистом.



На официальном сайте клуба появилась информация, что новичком «горожан» стал опорный хавбек Парфе Бизоза. До этого момента он выступал в первом дивизионе Норвегии за «Олесунн». Контракт 21-летнего игрока с российским коллективом рассчитан до середины 2024 года.



По данным норвежской прессы, сделка оценивается в 2 млн крон (200 тысяч евро).



Известно, что летом 2020-го «Олесунн» подписал Бизозу свободным агентом после того, как истек его трудовой договор с другим норвежским клубом – «Рёуфосс».



В сезоне 2020 молодой полузащитник был задействован тренерским штабом в 23 встречах ОБОС-лиги. В них он оформил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.