«Уфа» подписала футболиста из Бурунди
Дата публикации: 20-02-2021
«Уфа», являющаяся участником РПЛ, пополнилась бурундийским футболистом.
На официальном сайте клуба появилась информация, что новичком «горожан» стал опорный хавбек Парфе Бизоза. До этого момента он выступал в первом дивизионе Норвегии за «Олесунн». Контракт 21-летнего игрока с российским коллективом рассчитан до середины 2024 года.
По данным норвежской прессы, сделка оценивается в 2 млн крон (200 тысяч евро).
Известно, что летом 2020-го «Олесунн» подписал Бизозу свободным агентом после того, как истек его трудовой договор с другим норвежским клубом – «Рёуфосс».
В сезоне 2020 молодой полузащитник был задействован тренерским штабом в 23 встречах ОБОС-лиги. В них он оформил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Похожие новости:
Обамеянг подписал новый контракт с «Арсеналом»
Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом». Новый соглашение габонца с «канонирами» будет действовать до 30 июня...
Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом». Новый соглашение габонца с «канонирами» будет действовать до 30 июня...
«Парма» подписала Марига
Пармезанцы подписали нового игрока, о чём заявили только сегодня. Макдональд Марига выступал за «Парму» с 2007 года по 2010-ый, однако потом...
Пармезанцы подписали нового игрока, о чём заявили только сегодня. Макдональд Марига выступал за «Парму» с 2007 года по 2010-ый, однако потом...
Официально: Тошич перешёл в китайский клуб
Хавбек «Партизана» Зоран Тошич решился на смену клубной прописки. Новой командой 32-летнего футболиста стал китайский коллектив...
Хавбек «Партизана» Зоран Тошич решился на смену клубной прописки. Новой командой 32-летнего футболиста стал китайский коллектив...
Аталанта подписала форварда сборной Дании
А. Корнелиус, нападающий национальной датской команды, присоединился к «Аталанте». 24-летний игрок атакующего амплуа оформил со своим...
А. Корнелиус, нападающий национальной датской команды, присоединился к «Аталанте». 24-летний игрок атакующего амплуа оформил со своим...
«Атлетико», «Севилья» и «Валенсия» интересуются полузащитником «Милана»
Вингер итальянского «Милана» Самуэль Кастильехо может вернуться в родной чемпионат Испании. Авторитетное издание Mundo Deportivo сообщает, что...
Вингер итальянского «Милана» Самуэль Кастильехо может вернуться в родной чемпионат Испании. Авторитетное издание Mundo Deportivo сообщает, что...