Ойонго близок к переходу из «Монпелье» в «Краснодар»

Дата публикации: 20-02-2021

ФК «Краснодар» заинтересован в защитнике «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруазе Ойонго, который рассматривается в качестве замены выбывшему на длительный срок Кристиану Рамиресу.



«Быки» практически согласовали аренду 29-летнего игрока до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. Переговоры между российским и французским клубами находятся на финальной стадии. Об этом пишет «Metaratings».



Также известно, что сам футболист дал добро на переезд в Тинькофф российскую Премьер-лигу, так как он недоволен своей карьерой в рядах «паладинов». По ходу этого розыгрыша Лиги 1 Амбруаз сыграл за «Монпелье» всего в 13 матчах (5 раз стартовом составе) 552 минуты, забил 1 гол и сделал 1 передачу. А сначала февраля он ни разу не попал в заявку команды.



До того, как Ойонго оказался во Франции, он успел отметиться выступлениями в МЛС за «Монреаль Импакт» и «Нью-Йорк Ред Булл». В 2017 году крайний защитник в составе своей национальной команды выиграл Кубок африканских наций.



На сегодняшний день трансферная стоимость потенциального новичка «Краснодара» оценивается в € 2,5 миллиона.