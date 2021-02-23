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«Ливерпуль» и «Севилья» могут обменяться игроками

Дата публикации: 23-02-2021

«Ливерпуль» и «Севилья» могут обменяться игроками

Японский вингер Такуми Минамино в этом сезоне выступающий за «Саунгемптон» на правах аренды из «Ливерпуля», может сменить Англию на Испанию, утверждает издание «La Razon».

Согласно сведениям источника, «красные» хотят заполучить игрока «Севильи» Лукоса Окампоса, предложив испанскому клубу деньги и 26-летнего представителя сборной Японии.

Минамино перешёл в «Севилью» из «Ред Булл Зальцбурга» в январе прошлого года за 8 500 000 евро. В текущем сезоне он провёл 20 поединков, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Окампос оказался в стане «нервионцев» в 2019 году. На его продаже «Марсель» заработал € 15 млн. По ходу этой кампании принял участие в 31 матче, в которых стал автором семи забитых мячей и четырёх ассистов.

Ориентировочная трансферная стоимость Такуми составляет 10 миллионов евро, в то время как Лукас оценивается в 45.

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