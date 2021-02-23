«Спартак» готов заплатить за Промеса 7-8 миллионов евро

Дата публикации: 23-02-2021

В СМИ появилась новая информация относительно вероятного возвращения Куинси Промеса в «Спартак».



Изданию «De Telegraaf» удалось разузнать, что московский клуб продолжает поддерживать связь с «Аяксом», пытаясь убедить его руководство отпустить вингера в Россию в это трансферное окно. Отмечается, что «красно-белые» хотели бы арендовать Куинси до конца сезона 2020/21, прописав опцию обязательного выкупа за фиксированную сумму. Однако, в случае если «Аякс» не согласится на такой вариант, то «Спартак» будет готов выложить за 29-летнего футболиста 7-8 млн евро.



Промес уже был игроком «Спартака» в период с 2014 по 2018 год. Летом 2018 года голландец сменил РПЛ на испанскую Ла Лигу, где защищал цвета «Севильи». По неофициальной информации, его отъезд принёс москвичам 21 000 000 евро.



Его действующий контракт с «Аяксом» истекает в 2024 году.