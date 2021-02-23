  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Спартак» готов заплатить за Промеса 7-8 миллионов евро

Дата публикации: 23-02-2021

«Спартак» готов заплатить за Промеса 7-8 миллионов евро

В СМИ появилась новая информация относительно вероятного возвращения Куинси Промеса в «Спартак».

Изданию «De Telegraaf» удалось разузнать, что московский клуб продолжает поддерживать связь с «Аяксом», пытаясь убедить его руководство отпустить вингера в Россию в это трансферное окно. Отмечается, что «красно-белые» хотели бы арендовать Куинси до конца сезона 2020/21, прописав опцию обязательного выкупа за фиксированную сумму. Однако, в случае если «Аякс» не согласится на такой вариант, то «Спартак» будет готов выложить за 29-летнего футболиста 7-8 млн евро.

Промес уже был игроком «Спартака» в период с 2014 по 2018 год. Летом 2018 года голландец сменил РПЛ на испанскую Ла Лигу, где защищал цвета «Севильи». По неофициальной информации, его отъезд принёс москвичам 21 000 000 евро.

Его действующий контракт с «Аяксом» истекает в 2024 году.

Похожие новости:

  • Ливерпуль готов заплатить за Промеса 30 млн евро
    Ливерпуль готов заплатить за Промеса 30 млн евро
    По сведениям Daily Star, примерно 30 000 000 евро за К. Промеса, форварда столичного «Спартака», готов выплатить заинтересованный в...
  • «Спартак» подтвердил подписание Промеса
    «Спартак» подтвердил подписание Промеса
    Ряды московского «Спартака» пополнил полузащитник Квинси Промес, ранее выступавший в чемпионате Нидерландов за «Твенте». Данная информация была...
  • ПСЖ готов платить Кулибали 12 млн евро в год
    ПСЖ готов платить Кулибали 12 млн евро в год
    «Пари Сен-Жермен» вернулся к кандидатуре защитника «Наполи» Калиду Кулибали. По информации издания «Footmercato»,...
  • Спартак готов заплатить за Адриано 7 млн евро
    Спартак готов заплатить за Адриано 7 млн евро
    Экс-нападающий «Шахтёра» (Донецк) Луис Адриано, ныне выступающий в итальянской Серии А в составе «Милана», близок к переезду...
  • «Севилья» пытается арендовать Сусо с правом выкупа за € 15 млн
    «Севилья» пытается арендовать Сусо с правом выкупа за € 15 млн
    Нападающий «Милана» Сусо может продолжить карьеру на родине. В услугах 26-летнего футболиста заинтересована «Севилья»,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close