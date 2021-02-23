«Ювентус» хочет продлить Буффона. Футболист может войти в Историю чемпионата Италии
43-летний страж ворот «Ювентуса» с большой долей вероятности получит новый контракт от туринского клуба.
По сообщениям авторитетного журналиста Николы Скиры, «бьянконерри» намерены продлить свою легенду до лета 2022 года. Если это произойдёт, то у Джиджи появится возможность стать самым возрастных игроком в истории чемпионата Италии, обойдя по данному показателю Марко Баллотту, который провёл свой последний матч в этом турнире в возрасте 44 лет и 32 дней. К тому же, тогда он сохранит реальный шанс на выигрыш кубка Лиги чемпионов, о котором мечтает на протяжении всей своей долгой карьеры.
Буффон – воспитанник «Пармы». За эту команду он дебютировал в Серии А в 1995 году. С ней же добыл свои первые трофеи: Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. Позже, перешёл в «Юве» (2001 год). С тех пор его копилка пополнилась еще 20 различными титулами.
Стоит напомнить, что однажды Джанлуиджи все же покидал стены «Альянц Стэдиум», чтобы как тогда писала пресса, покорить Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ». Сезон 2018/19 он провёл в Париже, выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, но снова остался без победы в элитном еврокубке. Сильнейший клуб Франции не сумел преодолеть 1/8 финала, где у него в соперниках был английский «Манчестер Юнайтед».
В футболке национальной команды страны Буффон отыграл 176 матчей и может похвастаться золотыми медалями чемпионата мира 2006 года, серебром ЧЕ-2012 и бронзой Кубка конфедераций 2013.
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