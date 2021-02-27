«Ливерпуль» претендует на Родриго

Дата публикации: 27-02-2021

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс может в следующее трансферное окно перебраться на Туманный Альбион. Об это сообщает издание «Diario Gol».



Возможность приобретения 20-летнего футболиста рассматривает «Ливерпуль» во главе с Юргеном Клоппом. Немецкий коуч ищет замену одному из своих нынешних атакующих игроков – Мохамеду Салаху, Роберто Фирмино или Садио Мане.



Также известно, что руководство «галактикос» готово отпустить бразильца, если получит предложение в размере 50 000 000 евро.



Напомним, Родриго пополнил состав «Реала» летом 2019 года. Его переход из «Сантоса» стоил испанскому гранду € 45 млн.



В текущем розыгрыше Примеры он поучаствовал в 11 матчах, отметившись 4 результативными передачами.