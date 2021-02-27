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«Наполи» может вновь назначить Сарри на пост главного тренера

Дата публикации: 27-02-2021

«Наполи» может вновь назначить Сарри на пост главного тренера

«Наполи» хочет вернуть в клуб экс-наставника команды Маурицио Сарри.

Президент «адзурри» Аурелио Де Лаурентис недоволен работой нынешнего рулевого Дженнаро Гаттузо, передаёт авторитетное издание «Tuttosport». В 22 матчах Серии А его подопечные набрали 40 очков и располагаются на 7 позиции в турнирной таблице соревнования. 25 февраля «Наполи» выбыл из Лиги Европы.

Также сообщается, что Де Лаурентис намерен провести переговоры с Сарри на предмет возобновления сотрудничества. Стоит отметить, что Маурицио уже возглавлял клуб из Неаполя в период с 2015 по 2018 год. Однако в какой-то момент отношения между функционером и тренером сильно испортились, из-за чего последний был вынужден оставить занимаемый им пост.

Отметим, 62-летний итальянец находится без работы с тех пор, как летом 2020 года он был уволен из «Ювентуса».

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