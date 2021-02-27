Лунин готов уйти из «Реала»

Дата публикации: 27-02-2021

Украинский вратарь Лунин больше не хочет продолжать карьеру в стане действующего чемпиона Испании. По сообщениям «Fichajes», 22-летний футболист твёрдо решил покинуть «Сантьяго Бернабеу» в летнее трансферное окно.



Андрей уже смирился с тем, что не сможет выиграть борьбу за место в основе «Реала» у находящегося в отличной форме Тибо Куртуа. Поэтому он больше не видит смысла оставаться в Мадриде и хочет как можно скорее найти себе новый клуб, где будет иметь постоянную игровую практику.



Напомним, Лунин, который до сих пор имеет статус одного из самых перспективных вратарей мира, сменил «Зарю» на «Реал» в 2018 году. Сумма сделки составила € 8 500 000. Примечательно, но с той поры Зидан задействовал его лишь в одном официальном матче – 1/16 финала Кубка Испании с «Алькояно». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу скромного представителя Сегунды Б.



На правах арендных соглашений голкипер сборной Украины защищал цвета таких клубов как «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Реал Овьедо».