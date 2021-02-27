«ПСЖ» поборется с «Барселоной» за Вейналдума

Дата публикации: 27-02-2021

В скором времени «Ливерпуль» может лишиться одного из своих лидеров. В «Anfield Watch» со ссылкой на издание «Le Parisien» сообщили, что «ПСЖ» намерен приобрести Джорджиньо Вейналдума. На голландского хавбека претендует и «Барселона», в его трансфере заинтересован наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман.



Соглашение с «Ливерпулем» у Вейналдума заканчивается летом 2021 года, а по окончании сезона он с большой вероятностью покинет клуб. «Мерсисайдцам» пока не удается продлить контракт с 30-летним футболистом, переговоры по этому вопросу зашли в тупик. При этом ряд СМИ сообщили об отказе голландца от нового контракта из-за желания переехать в «Барселону».



Состав команды Юргена Клоппа Вейналдум пополнил в 2016 году, перебравшись из «Ньюкасла». В новом клубе центральный полузащитник стал одним из лидеров. В нынешнем сезоне он провел за «красных» 35 встреч, отметившись 3 забитыми мячами.