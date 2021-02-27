  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«ПСЖ» поборется с «Барселоной» за Вейналдума

Дата публикации: 27-02-2021

«ПСЖ» поборется с «Барселоной» за Вейналдума

В скором времени «Ливерпуль» может лишиться одного из своих лидеров. В «Anfield Watch» со ссылкой на издание «Le Parisien» сообщили, что «ПСЖ» намерен приобрести Джорджиньо Вейналдума. На голландского хавбека претендует и «Барселона», в его трансфере заинтересован наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман.

Соглашение с «Ливерпулем» у Вейналдума заканчивается летом 2021 года, а по окончании сезона он с большой вероятностью покинет клуб. «Мерсисайдцам» пока не удается продлить контракт с 30-летним футболистом, переговоры по этому вопросу зашли в тупик. При этом ряд СМИ сообщили об отказе голландца от нового контракта из-за желания переехать в «Барселону».

Состав команды Юргена Клоппа Вейналдум пополнил в 2016 году, перебравшись из «Ньюкасла». В новом клубе центральный полузащитник стал одним из лидеров. В нынешнем сезоне он провел за «красных» 35 встреч, отметившись 3 забитыми мячами.

Похожие новости:

  • Ливерпуль пытается купить у Ньюкасла Вейналдума
    Ливерпуль пытается купить у Ньюкасла Вейналдума
    Атакующий хавбек английского «Ньюкасла» может сменить клуб, но в то же время остаться выступать в высшей лиге Англии. Ж. Вейналдум...
  • «Барселона» хочет купить Вейналдума и Депая за 50-55 млн евро
    «Барселона» хочет купить Вейналдума и Депая за 50-55 млн евро
    «Барселона» хочет заполучить двух голландских футболистов, в которых лично заинтересован новый наставник команды Рональд Куман. По словам...
  • «Ливерпуль» намерен продлить контракт с Вейналдумом
    «Ливерпуль» намерен продлить контракт с Вейналдумом
    Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» продолжает работать над продлением соглашения с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом....
  • Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
    Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
    Будущее 55-летнего тренера в «Барселоне» уже решено. Издание «AS» ссылаясь на источник в каталонском клубе сообщило, что...
  • Куман может стать главным тренером «Барселоны» в 2020 году
    Куман может стать главным тренером «Барселоны» в 2020 году
    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассматривается руководством каталонского клуба, как преемник нынешнего главного тренера...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close