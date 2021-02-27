«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Дата публикации: 27-02-2021
26 февраля в штаб-квартире UEFA, располагающейся в швейцарском Ньоне, прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы, второго по значимости еврокубка, в ходе которой все участники турнира узнали своих соперников.
Оппонентом донецкого «Шахтёра» стала итальянская «Рома». Что касается киевского «Динамо», то в соперники команде Луческу достался представитель испанского футбола – «Вильярреал».
Первые встречи запланированы на 11-е марта. Ответные поединки должны состояться 18-го числа того же месяца.
Последний клуб от России в этом турнире – «Краснодар», не сумевший совладать с «Динамо» из Загреба, завершил свои выступления. В 1/8 финала хорваты сразятся с лондонским «Тоттенхэмом».
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