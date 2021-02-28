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Мартинес подтвердил скорое продление контракта с «Интером»

Дата публикации: 28-02-2021

Мартинес подтвердил скорое продление контракта с «Интером»

В конце года в СМИ появились слухи о желании Лаутаро Мартинеса покинуть «Интер». Видеть аргентинца в своих рядах хотела «Барселона». Однако трансфер вряд ли состоится. Об этом форвард рассказал журналисту Фабрицио Романо.

«Я не уйду из команды летом», - заявил игрок. Мартинес подтвердил, что годом ранее испанский клуб рассчитывал купить его, а сам он хотел перебраться в «Барселону». Теперь же футболист намерен остаться в стане «нерадзурри», каталонцы остались для него в прошлом.

Руководство «Интера» готовит для нападающего новое соглашение сроком до 2025 года. Контракт предполагает увеличение зарплаты футболиста до 5 млн евро. С учетом бонусов сумма может заметно возрасти. Действующее соглашение с Мартинесом заканчивается летом 2023 года.

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