Мартинес подтвердил скорое продление контракта с «Интером»

Дата публикации: 28-02-2021

В конце года в СМИ появились слухи о желании Лаутаро Мартинеса покинуть «Интер». Видеть аргентинца в своих рядах хотела «Барселона». Однако трансфер вряд ли состоится. Об этом форвард рассказал журналисту Фабрицио Романо.



«Я не уйду из команды летом», - заявил игрок. Мартинес подтвердил, что годом ранее испанский клуб рассчитывал купить его, а сам он хотел перебраться в «Барселону». Теперь же футболист намерен остаться в стане «нерадзурри», каталонцы остались для него в прошлом.



Руководство «Интера» готовит для нападающего новое соглашение сроком до 2025 года. Контракт предполагает увеличение зарплаты футболиста до 5 млн евро. С учетом бонусов сумма может заметно возрасти. Действующее соглашение с Мартинесом заканчивается летом 2023 года.