Ляказетт может стать одноклубником Головина

Дата публикации: 28-02-2021

Источник «Mirror» сообщил о возможном переезде Александра Ляказетта во французскую Лигу 1.



Интерес к 29-летнему форварду, являющемуся игроком лондонского «Арсенала», приписывают «Монако». «Канониры» не против отпустить французского футболиста. «Монегаски» же не намерены затягивать со сделкой, и уже летом форвард может стать одноклубником россиянина Александра Головина.



Александр Ляказетт сделал себе имя в «Лионе», воспитанником которого он является. За основу футболист начал выступать с 2010 года, а в 2017 году перебрался в «Арсенал».



В текущем сезоне на счету Ляказетта 29 матчей в составе «пушкарей». Форвард отметился 10 мячами и 3 результативными передачами.