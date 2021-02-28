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Ляказетт может стать одноклубником Головина

Дата публикации: 28-02-2021

Ляказетт может стать одноклубником Головина

Источник «Mirror» сообщил о возможном переезде Александра Ляказетта во французскую Лигу 1.

Интерес к 29-летнему форварду, являющемуся игроком лондонского «Арсенала», приписывают «Монако». «Канониры» не против отпустить французского футболиста. «Монегаски» же не намерены затягивать со сделкой, и уже летом форвард может стать одноклубником россиянина Александра Головина.

Александр Ляказетт сделал себе имя в «Лионе», воспитанником которого он является. За основу футболист начал выступать с 2010 года, а в 2017 году перебрался в «Арсенал».

В текущем сезоне на счету Ляказетта 29 матчей в составе «пушкарей». Форвард отметился 10 мячами и 3 результативными передачами.

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