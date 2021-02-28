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Футболисты «Шальке» потребовали уволить Гросса. Это 4-й главный тренер клуба за сезон

Дата публикации: 28-02-2021

Футболисты «Шальке» потребовали уволить Гросса. Это 4-й главный тренер клуба за сезон

Лидеры «Шальке 04» обратились к руководству с требованием уволить наставника команды Кристиана Гросса. По данным «Sport1», случилось это сразу после поединка с «Боруссией» Дортмунд, в котором «горняки» пропустили четыре безответных мяча.

Однако Йохен Шнайдер, являющийся спортивным директором клуба, заявил, что Гросс оставит тренерский мостик только в том случае, если его команда не сумеет сохранить прописку в Бундеслиге по итогам сезона.

Ранее немецкие СМИ сообщали о желании боссов «Шальке» вернуть в клуб Доменико Тедеско, работающего в московском «Спартаке».

Сегодня, 27 февраля, коллектив из Гельзенкирхена потерпел очередное крупное поражение, уступив «Штутгарту» со счётом 1:5. После 23 туров чемпионата Германии в активе «Шальке» лишь 9 набранных очков и последнее, 18 место в турнирной таблице.

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