Нойхаус может перейти в «Ливерпуль»
Дата публикации: 28-02-2021
Менхенгладбахская «Боруссия», уступившая в первой игре 1/8 Лиги чемпионов «Манчестер Сити», может потерять одного из своих лидеров.
Кристиан Фальк, представляющий издание «Bild», сообщил, что «Ливерпуль» активно интересуется хавбеком Флорианом Нойхаусом. Сам 23-летний полузащитник готов перебраться в стан «мерсисайдцев». Сумма отступных за немецкого футболиста равняется 40 млн евро.
На полузащитника также претендовала дортмундская «Боруссия», но в итоге от трансфера Нойхауса было решено отказаться. Дело в том, что Марко Розе, возглавляющий менхенгладбахскую «Боруссию», летом станет наставником одноименного клуба из Дортмунда, но брать футболистов из бывшей команды он не намерен.
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