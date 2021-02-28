Полузащитник «Порту» Отавио может продолжить карьеру в «Милане»
Дата публикации: 28-02-2021
Бразилец Отавио, выступающий за португальский «Порту», в ближайшее время может поменять клубную прописку.
Информация о грядущей сделке появилась в Twitter-аккаунте журналиста Николо Скира, который сообщил, что «Милан» и «Порту» заметно продвинулись в переговорах по трансферу хавбека. При этом «россонери» могут существенно сэкономить на трансфере, поскольку летом Отавио получит статус свободного агента.
Скира также отметил, что соглашение бразильца с итальянской командой будет рассчитано до 2025 года. Зарплата хавбека в новом клубе составит 3 млн евро.
На Отавио также претендовали «Валенсия», «Арсенал» и «Рома». В нынешнем сезоне в чемпионате Португалии на счету бразильца 7 результативных действий по системе «гол+пас».
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