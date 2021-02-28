«МЮ» готов рассмотреть предложения по Де Хеа и Марсьялю
Дата публикации: 28-02-2021
«Манчестер Юнайтед» по окончании сезона готов расстаться с Давидом Де Хеа и Антони Марсьялем.
Боссам «красных дьяволов» предстоит серьезно подумать над тем, куда пристроить испанского голкипера, который является одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Вероятным претендентом на него является французский ПСЖ. В текущем сезоне Де Хеа выходил в составе «Манчестер Юнайтед» в 28 встречах и пропустил 37 голов. В 9 играх испанцу удалось не пропустить.
Вероятно, покинет команду и Антони Марсьяль. С начала сезона форвард сыграл в 32 встречах, отметившись 7 забитыми мячами. Трансферная стоимость француза, по данным портала «Transfermarkt», составляет 55 млн евро.
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