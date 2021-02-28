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«Бернли» требует за Поупа почти 60 млн евро

Дата публикации: 28-02-2021

«Бернли» требует за Поупа почти 60 млн евро

Английский «Бёрнли» назвал «Тоттенхэму» цену на своего голкипера Ника Поупа, которого хочет заполучить наставник «шпор» Жозе Моуринью.

Как сообщает «LancsLive», «бордовые» не станут препятствовать уходу 28-летнего футболиста если его потенциальный покупатель согласится выплатить 58 000 000 евро в качестве компенсации.

Напомним, Поуп выступает за «Бёрнли» с 2016 года. До это он был игроком «Чарльтона». Его действующий трудовой договор с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Ник сыграл 24 матча, пропустив 25 голов.

Сайт Transfermarkt.de оценивает вратаря в 12 млн евро.

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