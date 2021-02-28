«Бернли» требует за Поупа почти 60 млн евро
Дата публикации: 28-02-2021
Английский «Бёрнли» назвал «Тоттенхэму» цену на своего голкипера Ника Поупа, которого хочет заполучить наставник «шпор» Жозе Моуринью.
Как сообщает «LancsLive», «бордовые» не станут препятствовать уходу 28-летнего футболиста если его потенциальный покупатель согласится выплатить 58 000 000 евро в качестве компенсации.
Напомним, Поуп выступает за «Бёрнли» с 2016 года. До это он был игроком «Чарльтона». Его действующий трудовой договор с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.
В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Ник сыграл 24 матча, пропустив 25 голов.
Сайт Transfermarkt.de оценивает вратаря в 12 млн евро.
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