«Бернли» требует за Поупа почти 60 млн евро

Дата публикации: 28-02-2021

Английский «Бёрнли» назвал «Тоттенхэму» цену на своего голкипера Ника Поупа, которого хочет заполучить наставник «шпор» Жозе Моуринью.



Как сообщает «LancsLive», «бордовые» не станут препятствовать уходу 28-летнего футболиста если его потенциальный покупатель согласится выплатить 58 000 000 евро в качестве компенсации.



Напомним, Поуп выступает за «Бёрнли» с 2016 года. До это он был игроком «Чарльтона». Его действующий трудовой договор с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.



В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Ник сыграл 24 матча, пропустив 25 голов.



Сайт Transfermarkt.de оценивает вратаря в 12 млн евро.