Гвардиола одержал 200 побед в 273 матчах во главе «Ман Сити»
Испанский специалист Хосеп Гвардиола добыл свою 200-ю победу у руля «Манчестер Сити». 27 февраля, его подопечные с минимальным перевесом в счете обыграли «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).
Согласно информации британской компании «Opta Sports», специализирующейся на спортивной аналитике, Пеп стал лучшим по этому показателю среди всех тренеров Англии. Для достижения такого результата ему потребовалось 273 матча во всех турнирах.
До этого момента «пальму» первенства долгое время удерживал Жозе Моуринью. Свои 200 побед португалец одержал, будучи главным тренером лондонского «Челси», на что у него ушло 309 поединков.
Кроме того, источник утверждает, что этот день запомнится Гвардиоле ещё и тем, что «виктория» над «Вест Хэмом» стала для него 500-й по счёту во главе команд высших дивизионов. Как мы уже сказали, 200 побед 50-летний коуч одержал с «Ман Сити», а остальные пришлись на те времена, когда он возглавлял каталонскую «Барселону» (179) и мюнхенскую «Баварию» (121).
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