В «Спартаке» рассказали, как клуб будет искать нового тренера
Дата публикации: 01-03-2021
Перед зимней паузой в РПЛ Доменико Тедеско неожиданно заявил, что не планирует продлевать контракт с «красно-белыми». Руководство «Спартака» не стало в экстренном порядке искать ему замену, решив дать тренеру доработать сезон до конца.
Вопросы по новому наставнику «красно-белых» периодически появляются, потому спортивный директор клуба рассказал, как будет осуществляться поиск тренера.
Дмитрий Попов заметил, что популярность «Спартака» обусловлена стилем, потому команда должна демонстрировать доминирующий футбол. В вопросе выбора тренера пока нет определенности. Рассматриваются все варианты без разделения на отечественных и иностранных специалистов.
«До конкретных персон пока не доходило», - сообщил Попов изданию «Рейтинг букмекеров».
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