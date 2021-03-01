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В «Спартаке» рассказали, как клуб будет искать нового тренера

Дата публикации: 01-03-2021

В «Спартаке» рассказали, как клуб будет искать нового тренера

Перед зимней паузой в РПЛ Доменико Тедеско неожиданно заявил, что не планирует продлевать контракт с «красно-белыми». Руководство «Спартака» не стало в экстренном порядке искать ему замену, решив дать тренеру доработать сезон до конца.

Вопросы по новому наставнику «красно-белых» периодически появляются, потому спортивный директор клуба рассказал, как будет осуществляться поиск тренера.

Дмитрий Попов заметил, что популярность «Спартака» обусловлена стилем, потому команда должна демонстрировать доминирующий футбол. В вопросе выбора тренера пока нет определенности. Рассматриваются все варианты без разделения на отечественных и иностранных специалистов.

«До конкретных персон пока не доходило», - сообщил Попов изданию «Рейтинг букмекеров».

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