Месси склонен остаться в «Барселоне», его раздражают слухи об уходе в «ПСЖ»
Дата публикации: 01-03-2021
Издание «Marca» сообщило, что Лионель Месси готов остаться в «Барселоне». Прежний президент каталонцев Хосеп Бартомеу не устраивал аргентинца, и он действительно намеревался расторгнуть контракт с «сине-гранатовыми». Сейчас ситуация поменялась.
Более того, издание уверяет, что Месси очень злят слухи, регулярно появляющиеся в различных СМИ касательно его возможного перехода в «ПСЖ».
Капитан «Барселоны» в настоящее время не рассматривает предложений от других команд. Его отец Хорхе, представляющий интересы сына, не контактирует с клубами относительно трансфера Месси. При этом окончательное решение еще не принято, будущее форварда будет напрямую связано с тем, кто в итоге станет президентом каталонцев.
Похожие новости:
Месси думает остаться в «Барселоне» ещё на год
Испанское медиа пишет, что Лионель Месси серьёзно задумался над тем, чтобы отработать контракт с «Барселоной» до конца. Изменить своё...
Испанское медиа пишет, что Лионель Месси серьёзно задумался над тем, чтобы отработать контракт с «Барселоной» до конца. Изменить своё...
СМИ: Месси может остаться в «Барселоне» после ухода Бартомеу
У фанатов «Барселоны» появилась надежда, что Лионель Месси изменит своё решение относительного будущего в каталонском клубе. Существенное...
У фанатов «Барселоны» появилась надежда, что Лионель Месси изменит своё решение относительного будущего в каталонском клубе. Существенное...
Во Франции сообщили, что Месси перейдет в «ПСЖ»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси станет футболистом «Пари Сен-Жермена». Об этом в эфире телеканала RMC Sport заявил...
Капитан «Барселоны» Лионель Месси станет футболистом «Пари Сен-Жермена». Об этом в эфире телеканала RMC Sport заявил...
«Барселона» собирается уменьшить зарплату Месси
В преддверии переговоров с Лионелем Месси по новому контракту руководство «Барселоны» решило сократить зарплату капитану. Испанские СМИ...
В преддверии переговоров с Лионелем Месси по новому контракту руководство «Барселоны» решило сократить зарплату капитану. Испанские СМИ...
«Интер» собирается предложить контракт Лионелю Месси в 2021-м году
Sport Mediaset сообщает, что миланский «Интер» намерен предложить контракт аргентинской звезде «Барселоны» Лионелю Месси в...
Sport Mediaset сообщает, что миланский «Интер» намерен предложить контракт аргентинской звезде «Барселоны» Лионелю Месси в...