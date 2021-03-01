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Месси склонен остаться в «Барселоне», его раздражают слухи об уходе в «ПСЖ»

Дата публикации: 01-03-2021

Месси склонен остаться в «Барселоне», его раздражают слухи об уходе в «ПСЖ»

Издание «Marca» сообщило, что Лионель Месси готов остаться в «Барселоне». Прежний президент каталонцев Хосеп Бартомеу не устраивал аргентинца, и он действительно намеревался расторгнуть контракт с «сине-гранатовыми». Сейчас ситуация поменялась.

Более того, издание уверяет, что Месси очень злят слухи, регулярно появляющиеся в различных СМИ касательно его возможного перехода в «ПСЖ».

Капитан «Барселоны» в настоящее время не рассматривает предложений от других команд. Его отец Хорхе, представляющий интересы сына, не контактирует с клубами относительно трансфера Месси. При этом окончательное решение еще не принято, будущее форварда будет напрямую связано с тем, кто в итоге станет президентом каталонцев.

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